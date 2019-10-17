30 лет спустя. "Бараки соцлагеря" осмысляют пройденный путь

"Мы ни о чем не жалеем". Примерно так можно коротко описать отношение большей части граждан стран бывшего социалистического лагеря к переменам, которые они пережили с 1989 года, когда в Восточной Европе рухнули коммунистические режимы. Только в России и Украине оценки посткоммунистического периода заметно отличаются от мнения обитателей других бывших "бараков соцлагеря".

Новое исследование международного центра по изучению общественного мнения Pew Research было проведено этим летом в нескольких десятках стран. Около 20 тысяч респондентов отвечали на вопросы об изменениях последних 30 лет, отношении к европейским ценностям и политике ЕС, своих успехах, неудачах, надеждах и страхах. Вот некоторые наиболее любопытные результаты.

Антикоммунистические революции 1989 года происходили под лозунгом перехода от авторитаризма к демократии и от плановой к рыночной экономике. По большей части граждане бывших соцстран считают, что не ошиблись в выборе. Так, переход к многопартийной политической системе одобряют 85% опрошенных поляков и жителей бывшей ГДР, 82% чехов, 70% литовцев – но лишь 54% болгар, 51% украинцев и 43% россиян. (Россия – единственная страна, где многопартийность симпатична меньшинству населения).

Рыночную экономику также активно поддерживают в Центральной Европе – и куда менее интенсивно в Болгарии, Украине и России. Российский показатель опять заметно ниже других: позитивно переход к рынку оценили всего 38% опрошенных. Кстати, подобный опрос проводится уже в третий раз: первый был в 1991, второй – в 2009 году. Как отмечают социологи Pew Research, во время второго опроса отмечалось некоторое недовольство тем, как работает демократия в бывших соцстранах, и падение ее популярности по сравнению с началом 90-х, но в последнее десятилетие ее поддержка снова возросла. Везде, кроме России.

Мнения граждан бывших соцстран о том, как повлияли посткоммунистические перемены на разные области жизни, неодинаковы. Больше всего позитивных перемен опрошенные отмечают в сфере образования (65%) и уровне жизни (61%). А вот в области законности и правопорядка мнения разделились: 44% считают, что за 30 лет ситуация в этой сфере улучшилась, столько же – что ухудшилась. Еще критичнее оценки системы здравоохранения: 43% заметили в ней улучшения по сравнению с коммунистическими временами, 53%, наоборот, считают, что стало хуже.

Центральная и Восточная Европа в целом вписывается в общий тренд Евросоюза, жители которого считают, что членство в ЕС в целом оказалось выгодным для их стран. Популярнее всего Евросоюз в Германии, Польше и Испании, на другом, скептическом полюсе – Италия, Великобритания и Чехия.

Как именно изменилась жизнь после коммунизма, по субъективным ощущениям восточноевропейцев? Опрошенным предложили оценить ее качество по 10-балльной шкале, где 10 – это максимально благополучная жизнь, а 0 – максимально неблагополучная. Ниже приведена доля тех, кто дал своей жизни высокие оценки – от 7 до 10 баллов, цифры слева – тот же показатель в 1991 году:

При этом респонденты в разных странах единодушны во мнении, что от перемен последних трех десятилетий выиграли прежде всего две категории их соотечественников: политики и бизнесмены.

Зато во взглядах на ценности, на то, что, по их мнению, является важным для нормального развития общества, а чем можно в той или иной мере пренебречь, жители Евросоюза и бывшего СССР сильно расходятся.

Практически универсальной является одна ценность: честный и беспристрастный суд. Как "очень важное" для своей страны его наличие оценили 95% венгров, 82% украинцев и 72% поляков, это картина, близкая к западноевропейской. В России этот показатель ниже, но тоже достаточно высок: 63%.

А вот регулярные выборы, независимые СМИ и свободное гражданское общество в глазах большинства россиян особого значения не имеют: "очень важными" их назвали соответственно 40, 38 и 31% опрошенных. Показатели Украины куда выше: важность выборов признают 62%, независимых СМИ – 63% и свободного гражданского общества – 48% украинских респондентов.

Любопытны и различия между западом и востоком Европы, касающиеся отношения к некоторым меньшинствам. 18% россиян и 11% украинцев описали свое отношение к евреям как "неблагоприятное". Это чуть большая доля, чем в странах Западной Европы, но куда меньшая, чем, например, в Греции, Словакии или Польше.

А вот толерантность к гомосексуалам в России и Украине на одном и том же, крайне низком уровне: лишь 14% опрошенных в каждой стране заявили, что гомосексуальность должна восприниматься обществом как нормальное явление. Для сравнения: в Германии и Франции такого мнения придерживаются по 86% респондентов, в Италии – 75, в Чехии – 69, в Польше – 47%.

Географические закономерности, вытекающие из результатов опроса, однозначны: чем дальше на восток и юг, тем больше недовольных посткоммунистическими переменами и собственной жизнью. С одним исключением: будущее своих детей, по крайней мере в материальном плане, восточноевропейцы видят более оптимистично, чем жители Западной Европы. Только 16% французов, 22% британцев и четверть британцев верят в то, что следующее поколение жителей их стран будет жить более благополучно, чем нынешнее. Зато в Литве и Украине положительный ответ на этот вопрос дали 60, в Польше – 57, Чехии – 51, Словакии – 46% опрошенных. Показатель России – 45%, отмечает Pew Reseаrch.