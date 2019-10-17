Джонсон предложит парламенту выбор: выйти из ЕС с договором или без

Британский парламент рассмотрит соглашение о выходе Великобритании из ЕС на специальном заседании в субботу. Об этом заявил представитель кабинета в Палате общин Джейкоб Рис-Могг.

Перед депутатами, по его словам, будет возможность выбрать между соглашением и выходом из ЕС без соглашения. И в том и в другом случае Британия должна выйти из Евросоюза 31 октября.

Оппозиционные лейбористы уже заявили, что предложат поправку о том, что соглашение должно быть одобрено на референдуме. Ожидаются и другие поправки.

Договорённость о новых условиях Брекзита была согласована только утром в четверг после долгих переговоров. Ожидается, что саммит ЕС, который проходит в Брюсселе, одобрит её. Для вступления соглашения в силу нужна будет ратификация Европарламента и британского парламента.

Текст соглашения пока не опубликован.

Речь по сути идёт о рамочном соглашении, которое носит временный характер. Многие параметры, на которых Британия будет сосуществовать с ЕС, будут определены позднее. Переходный период продлится как минимум до конца 2020 года. Однако это соглашение, если оно будет одобрено, позволит Британии к 1 ноября формально выйти из ЕС.