Джонсон предложит парламенту выбор: выйти из ЕС с договором или без

Британский парламент рассмотрит соглашение о выходе Великобритании из ЕС на специальном заседании в субботу. Об этом заявил представитель кабинета в Палате общин Джейкоб Рис-Могг.
Перед депутатами, по его словам, будет возможность выбрать между соглашением и выходом из ЕС без соглашения. И в том и в другом случае Британия должна выйти из Евросоюза 31 октября.
Оппозиционные лейбористы уже заявили, что предложат поправку о том, что соглашение должно быть одобрено на референдуме. Ожидаются и другие поправки.
Договорённость о новых условиях Брекзита была согласована только утром в четверг после долгих переговоров. Ожидается, что саммит ЕС, который проходит в Брюсселе, одобрит её. Для вступления соглашения в силу нужна будет ратификация Европарламента и британского парламента.
Текст соглашения пока не опубликован.
Речь по сути идёт о рамочном соглашении, которое носит временный характер. Многие параметры, на которых Британия будет сосуществовать с ЕС, будут определены позднее. Переходный период продлится как минимум до конца 2020 года. Однако это соглашение, если оно будет одобрено, позволит Британии к 1 ноября формально выйти из ЕС.
- В ходе переговоров Джонсону удалось добиться исключения из договора так называемого "бэкстопа", то есть автоматического пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до достижения окончательных договорённостей о режиме ирландской границы. Вместо этого, однако, Британии пришлось согласиться на то, чтобы в Северной Ирландии де-факто действовал другой таможенный режим, чем в других частях Соединённого королевства.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выражает уверенность в том, что парламент одобрит договор. Однако многие наблюдатели сомневаются в этом.
- У консерваторов в Палате общин только 288 голосов. Даже если все они проголосуют за соглашение, этого недостаточно. Уже известно, что североирландская Демократическая юнионистская партия против соглашения. Для его одобрения Джонсону необходимо, по всей видимости, будет заручиться поддержкой более 20 депутатов, ранее исключённых из Консервативной партии, а также нескольких лейбористов - сторонников Брекзита.
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