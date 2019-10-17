Допинг в чаше весов. Кто подставил российский спорт

Год назад Россию, казалось, простили - во всяком случае, за допинг. Статус РусАДА был восстановлен, путь для реабилитации спортивных федераций открыт, оставалось сделать всего пару технических действий. И вот на этом, самом простом шаге все сломалось. Электронные данные о допинговых пробах российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство посчитало подозрительными. А глава РусАДА Юрий Ганус в неожиданном интервью прямо заявил, что многие из них были подделаны.

Что за таинственные люди смогли проникнуть в опечатанную Следственным комитетом лабораторию, о чем говорит демарш Гануса? и какое наказание теперь угрожает России обсудим сегодня со спортивным агентом Андреем Митьковым и спортивным журналистом Сергеем Микуликом. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.