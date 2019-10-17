СМИ: Федотова уволят с поста главы СПЧ, вместо него назначат Фадеева

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшие дни покинет свой пост, на его место назначат нынешнего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.
Первой об этом со ссылкой на свои источники сообщила член Совета по правам человека и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Позже информацию подтвердили источники "Интерфакса" и РБК.
Источник Меркачевой в Кремле объяснил увольнение Федотова тем, что в сентябре ему исполнилось 70 лет, а поскольку глава СПЧ является советником президента, и значит – государственным служащим, то он достиг предельного возраста пребывания на своём посту.
Сам Федотов отказался комментировать новость о своём скором увольнении.
- Известный ещё в советские времена правозащитник и сторонник "десталинизации" Михаил Федотов возглавил президентский Совет по правам человека в 2010 году. По мнению Евы Меркачевой, последний состав совета был одним из самых "зубастых" и "эффективных" – "ни один скандал с нарушением прав человека в России не оставались без его реакции". Меркачева считает, что Федотов "делал невозможное даже в самые сложные для правозащиты времена", и при этом его увольняют "на взлёте".
- 59-летний глава Общественной палаты России Валерий Фадеев возглавляет этот орган с июня 2017 года. До этого он работал ведущим на Первом канале, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Также он является членом высшего совета партии "Единая Россия" и членом центрального совета Общероссийского народного фронта. Возможное назначение Фадеева на пост главы СПЧ один из лидеров прошедших этим летом протестов оппозиции, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, прокомментировал коротко: "Тушите свет".
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