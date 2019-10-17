СМИ: Федотова уволят с поста главы СПЧ, вместо него назначат Фадеева

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшие дни покинет свой пост, на его место назначат нынешнего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Первой об этом со ссылкой на свои источники сообщила член Совета по правам человека и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Позже информацию подтвердили источники "Интерфакса" и РБК.

Источник Меркачевой в Кремле объяснил увольнение Федотова тем, что в сентябре ему исполнилось 70 лет, а поскольку глава СПЧ является советником президента, и значит – государственным служащим, то он достиг предельного возраста пребывания на своём посту.

Сам Федотов отказался комментировать новость о своём скором увольнении.