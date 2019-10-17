После сюжета на НТВ прокуратура проверяет Сахаровский центр

Таганская межрайонная прокуратура Москвы затребовала у Сахаровского центра информацию о проводившихся на его территории тренингах, а также отчёт о пожертвованиях центру на сумму более 100 тысяч рублей за период с 1 января 2019 года.

В соответствующем документе говорится, что прокурорская проверка проводится по следам сюжета телеканала НТВ под названием "Кураторы и провокаторы". В нём рассказывалось о психологическом тренинге "Винтаж по-русски" на территории Сахаровского центра и практикумах по поведению протестующих на митингах.

Также прокуратура требует передать ей данные организаторов мероприятий и предоставить информацию о том, сколько денег они заплатили за предполагаемую аренду помещения.

Издание "ОВД-Инфо" сообщает, что "Винтаж по-русски" – это правозащитный тренинг с элементами ролевого шоу. Его цель – изучения прав на случай задержания, навыков взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия стрессу. Занятия проводят психолог Александр Арчагов и адвокат Дмитрий Захватов

Диджитал-директор Сахаровского центра Полина Филиппова в разговоре с изданием "Медиазона" подтвердила получение запроса из прокуратуры, но пояснила, что за проведение мероприятий в центре не нужно платить – для этого достаточно оставить заявку на сайте.

В конце августа тренинг "Винтаж по‑русски" сорвали активисты прокремлёвского движения SERB.