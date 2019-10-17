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Мосгорсуд оставил в силе приговор Евгению Коваленко

Евгений Коваленко

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Московский городской суд оставил без изменений приговор Евгению Коваленко, осуждённому на три с половиной года колонии по так называемому "московскому делу". Его признали виновным в применении насилия к представителям власти.

Как утверждает следствие, на акции протеста 27 июля в Москве Коваленко бросил мусорный бак в бойца Росгвардии и толкнул полицейского.

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