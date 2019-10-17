Мосгорсуд оставил в силе приговор Евгению Коваленко

Московский городской суд оставил без изменений приговор Евгению Коваленко, осуждённому на три с половиной года колонии по так называемому "московскому делу". Его признали виновным в применении насилия к представителям власти.
Как утверждает следствие, на акции протеста 27 июля в Москве Коваленко бросил мусорный бак в бойца Росгвардии и толкнул полицейского.
Новость дополняется
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.