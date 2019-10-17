Посол США в ЕС: Трамп требовал от дипломатов работать с Джулиани

Посол США в ЕС Гордон Сондланд в четверг выступает перед комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Слушания проходят за закрытыми дверями, однако распространён текст вступительного слова Сондланда.

Из него следует, что сотрудники Госдепартамента США, ответственные за политику по отношению к Украине, по прямому указанию Трампа должны были оказывать содействие переговорам личного юриста президента Руди Джулиани с представителями украинских властей.

По словам Сондланда, он не был с этим согласен, однако не мог нарушить указание и, кроме того, полагал, что Джулиани может помочь налаживанию контактов между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломат уверяет, что не задумывался о том, что Джулиани может поднять на встречах с украинскими представителями вопрос о расследовании в отношении сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Сондланд вместе с бывшим представителем США по Украине Куртом Волкером стремились добиться от Зеленского заявления о том, что Украина возобновит расследование, связанное с Байденом.