Обвиняемые по делу "Нового величия" поранили себя в суде

Обвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в Люблинском районном суде Москвы. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. По его словам, обвиняемые нанесли себе ранения, когда находились в клетке в зале суда. В суд приехали врачи.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на адвоката Александра Лупашко сообщает, что вены также вскрыли и другие обвиняемые по делу - Дмитрий Полетаев и Пётр Карамзин. Однако потом адвокат уточил информацию.

По словам Лупашко, судье было направленно повторное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Судья в изменении меры пресечения защите отказал.

О состоянии обвиняемых и о том, как у них оказались острые предметы, не сообщается.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Обвиняемые указывали на роль предполагаемого провокатора спецслужб, который предложил создать организацию и написать устав.

Двоим обвиняемым уже вынесены приговоры: Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение, их дела суд рассмотрел в особом порядке. Ребровский получил два с половиной года колонии, а Рустамов – два года условно.

В СИЗО остаются четверо человек. Остальные находятся под домашним арестом.