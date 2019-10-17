Турция и США договорились о приостановке операции в Сирии

Турция и США договорились о приостановке турецкой военной операции на севере Сирии. Об этом на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с президентом турции Реджепом Эрдоганом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Временное прекращение огня продлится 120 часов. За это курдские вооружённые формирования смогут покинуть район операции. После этого Анкара окончательно завершит операцию.

По словам Пенса, Вашингтон не намерен вводить новые санкции в отношении Анкары, а уже действующие ограничения могут быть отозваны по мере прекращения огня.

"Отличные новости из Турции!.. Миллионы жизней будут спасены", - написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

Встреча Пенса и Эрдогана продолжалась более двух с половиной часов. Сам Эрдоган ранее скептически оценивал миссию американских представителей. Он даже говорил, что не встретится с ними, хотя позднее изменил свои планы. Турецкий президент также утверждал, что не опасается ужесточения санкций со стороны США.

Турецкая военная операция против курдов на севере Сирии началась 9 октября. Анкара считает вооружённые курдские формирования террористами. Вашингтон, напротив, считает курдов своими союзниками в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". За время операции Турции и её союзникам из числа сирийских оппозиционеров удалось взять под контроль часть территории у границы. Курды же, в свою очередь, заключили соглашение с Дамаском и передали под контроль сирийских военных ряд городов, чтобы защитить их от турецкого наступления.