В Хабаровске полиция пришла с обыском к стороннику Навального

В Хабаровске к стороннику Алексея Навального, активисту Андрею Пастухову сегодня пришли с обыском в рамках расследования дела об отмывании доходов Фондом борьбы с коррупцией. Об этом сообщил координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин.

По его словам, у Пастухова забрали банковские карты и вручили ему повестку. Ранее следствие арестовало счета активиста. После обыска Пастухова доставили на допрос в Следственный комитет. В твиттере хабаровского штаба Навального подчеркивается, что Пастухов не имеет никакого отношения к ФБК.

Как рассказал Ворсин корреспонденту сайта Сибирь.Реалии, у Пастухова не смогли провести обыск 12 сентября, потому что он был в отпуске.

По словам Ворсина, на допросе Пастухову задали стандартные вопросы в связи с делом ФБК: "Знает ли он Навального, и куда делись 75 миллионов", - пояснил координатор штаба. Пастухов от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В августе Следственный комитет возбудил против ФБК дело об отмывании средств. По нему правоохранители регулярно проводят обыски во всех региональных штабах оппозиционера Алексея Навального. Счета многих его сотрудников заблокированы.

На прошлой неделе Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список "иностранных агентов" – за "попытки повлиять на органы власти" и организацию митингов. Поводом стал некий иностранный перевод на заблокированный счёт в размере 140 тысяч рублей.