Полиция нашла напавших на главного редактора агентства "Весьма"

В Магадане полиция нашла двух местных жителей, подозреваемых в избиении главного редактора агентства "Весьма" Андрея Гришина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Ими оказались ранее не судимые местные жители 19 и 27 лет. Оба признали свою вину.

3 октября Гришин сообщил, что его избили в подъезде собственного дома. Как он рассказал сайту Сибирь.Реалии, его обманом заставили выйти в подъезд. Там на него напал неизвестный. Позже в подъезде появился ещё один злоумышленник. Серьезных травм журналист не получил. После избиения ему сказали: "Ты понял, чтобы ничего такого больше не писал?!".

В разговоре Гришин отметил, что не может связать нападение с каким-то конкретным материалом. Издание "Весьма" регулярно публикует критические материалы и расследования, связанные с деятельностью местной власти.

По факту нападения на Андрея Гришина было возбуждено уголовное дело о побоях.