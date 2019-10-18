Кино и Путин: соцсети о поездке президента во ВГИК

В этом году ВГИКу исполняется 100 лет. По этому достойному поводу институт кинематографии посетил Владимир Путин.

Конечно, визит президента сопровождался усиленными мерами безопасности.

Ирина Гольданская:

Почему мне так смешно?

Завтра всем студентам ВГИКа запретили заходить в основное здание. Потому что там будет пусин, приедет поздравлять вгиковцев со 100-летним юбилеем.

Upd: к восьми вечера почти все окна исторического здания задрапировали серыми, светонепроницаемыми тряпками.

Дмитрий Кабаков:

Вчера во дворе ВГИК а весь вечер разгружали железные ограды. Ну, думаю, неспроста! Вот оно что. Уже целый месяц руководство как на иголках: приедет - не приедет. Сам. Переносили празднование, ждали. Говорили: 2-го. Но, сами понимаете, политика... Ближний Восток, Трамп, Эрдоган... А это забавно: в начале эскорта правителя едет грузовик с решётками от народа.

Валерий Печейкин:

Во ВГИК приехал Путин.

По этой причине: 1) прервали фестиваль. 2) выгнали студентов. 3) заклеили панорамные окна и лифты рулонами фроста.

Если во ВГИКе есть хоть один нормальный студент-документалист, он уже снимает об этом документалку.

Если во ВГИКе есть хоть один нормальный студент-игровик, он уже подает заявку на диплом по мотивам пьесы Дюрренматта "Визит старой дамы"...

Пока же Путин ходит по пустым аудиториям, пустым павильонам. А мог бы смотреть интересные студенческие фильмы про деревню, папину машину и метро.

Елена Якимович:

Позорище. Впрочем, ВГИК себя и раньше показал.

Диляра Тасбулатова:

Тех возможностей которые предусматриваются государственной поддержкой которые надо учитывать....

Вы ченить поняли?

Это тов Мединский к столетию ВГИКа говорит.

Показали по ТВ встречу тов Путена, где были например Хотиненко (с женой, она-то причем здесь), документалист Мирошниченко, угодливо хихикающий Шахназаров даже не на шутку, а на намек на таковую Путена, ну и пр. И др)))

Хорошо отпраздновали столетие ВГИКа.

Путен приехал всех выгнали и место студентов сидела номенклатура.

А о чём ещё говорили на встрече?

Алла Плоткина:

Говорили с президентом и министром культуры о том, как сделать возможность участвовать в конкурсе дебютов Министерства культуры доступнее для выпускников института; об отмене второго платного образования для режиссеров и драматургов (профессии, требующие жизненного опыта); о поддержке документального кино и мультипликации.

О просьбе мастеров нашего института оставить нам нашего ректора и после его 70-летия.

В конце ректор вручил президенту медаль 100-летия ВГИКа, сказав: «А то Вы всем медали вручаете...»))

Юрий Феклистов:

"А молодые выпускники ВГИК рассказали президенту уже о проблемах с документальными фильмами. И в качестве подарка не только студентам, а вообще всем российским документалистам, Путин поручил Владимиру Мединскому создать первую в стране государственную студию документального кино"-цитата из репортажа Первого канала.

Такая студия БЫЛА! И называлась ЦСДФ. Её развалили,закрыли,здание передали церкви.Летопись страны на плёнку никто не снимал последние 20 лет!А что будет с цифровыми носителями через 100 лет,никому неизвестно.

А лучшему российскому фестивалю документального кино "Артдокфесту" Минкульт не выделяет ни копейки,они вынуждены показывать докфильмы в Риге. О,сюжет!

Александр Морозов:

Мединский пробил наконец у Путина проект создания "карманной" студии документального кино. Путин публично пообещал (была разыграна специальная сценка на эту тему во время его посещения ВГИКа). Это, конечно, ответ Манскому. Поскольку Манского они "потеряли" и весь его концерн документального кино после 2014 года отказался принять условия "нового общественного договора" позднего путинизма, то теперь они будут создавать себе документальное кино соответствующее "партийно-политическим требованиям".

Евгений Калюков:

Гм. Путин пришел во ВГИК. И там ему студенты весело спели про "Когда мы будем на войне, Когда мы будем на войне". Выбор тематики, конечно, удручает.

Азамат Тимиргазин:

Во #ВГИК президента встречала #Шапокляк. Дама, которая считала, что хорошими делами прославиться нельзя, прославилась благодаря этой художнице. Наталья Дабижа создала Шапокляк 50 лет назад, а сейчас продолжает снимать кукольные фильмы уже со своими студентами #Киноискусство #Россия #ВладимирПутин #ВыпускникиВГИК #Кинопроизводство #Киноиндустрия #ДокументальноеКино

Саша Волошин:

прилетел во вгик. получил медальку. улетел из вгика. а мог бы кречета подарить. запрещенного к вывозу. из красной книги который.

Ярко выступил Владимир Мединский - он рассказал, что вскоро министерство запустит "полностью прозрачную систему" поддержки кино, при этом в открытом доступе появится "доска позора" тех кинематографистов, кто не возвращает государству деньги.

Юлия Нейо:

КИНА НЕ БУДЕТ!

Гарант всея руси и министрик <прачечной>

приехали на юбилей ВГИКа, где первый заявил, что документальное кино никому не нужно, а второй - что деньги на фильмы берут, снимают плохо и отказываются взятые деньги возвращать, поэтому и давать не надо.

Ну и ладно. В общем, оба правы.

За исключением того, разумеется, что в последние четверть века кино ко ВГИКу не имеет никакого отношения абсолютно. Ни к режиссерам, ни к сценаристам, ни к операторам, ни, тем более, к киноведам. Потому что всех понабрали с улицы по объявлению – от модных «режиссеров» до модных «кинокритиков».

PS. По здравому размышлению, на моей далекой родине такое положение дел абсолютно во всех областях, даже не связанных с искусством