Кино и Путин: соцсети о поездке президента во ВГИК

В этом году ВГИКу исполняется 100 лет. По этому достойному поводу институт кинематографии посетил Владимир Путин.
Конечно, визит президента сопровождался усиленными мерами безопасности.
Почему мне так смешно?
Завтра всем студентам ВГИКа запретили заходить в основное здание. Потому что там будет пусин, приедет поздравлять вгиковцев со 100-летним юбилеем.
Upd: к восьми вечера почти все окна исторического здания задрапировали серыми, светонепроницаемыми тряпками.
Вчера во дворе ВГИК а весь вечер разгружали железные ограды. Ну, думаю, неспроста! Вот оно что. Уже целый месяц руководство как на иголках: приедет - не приедет. Сам. Переносили празднование, ждали. Говорили: 2-го. Но, сами понимаете, политика... Ближний Восток, Трамп, Эрдоган... А это забавно: в начале эскорта правителя едет грузовик с решётками от народа.
Во ВГИК приехал Путин.
По этой причине: 1) прервали фестиваль. 2) выгнали студентов. 3) заклеили панорамные окна и лифты рулонами фроста.
Если во ВГИКе есть хоть один нормальный студент-документалист, он уже снимает об этом документалку.
Если во ВГИКе есть хоть один нормальный студент-игровик, он уже подает заявку на диплом по мотивам пьесы Дюрренматта "Визит старой дамы"...
Пока же Путин ходит по пустым аудиториям, пустым павильонам. А мог бы смотреть интересные студенческие фильмы про деревню, папину машину и метро.
Позорище. Впрочем, ВГИК себя и раньше показал.
Тех возможностей которые предусматриваются государственной поддержкой которые надо учитывать....
Вы ченить поняли?
Это тов Мединский к столетию ВГИКа говорит.
Показали по ТВ встречу тов Путена, где были например Хотиненко (с женой, она-то причем здесь), документалист Мирошниченко, угодливо хихикающий Шахназаров даже не на шутку, а на намек на таковую Путена, ну и пр. И др)))
Хорошо отпраздновали столетие ВГИКа.
Путен приехал всех выгнали и место студентов сидела номенклатура.
А о чём ещё говорили на встрече?
Говорили с президентом и министром культуры о том, как сделать возможность участвовать в конкурсе дебютов Министерства культуры доступнее для выпускников института; об отмене второго платного образования для режиссеров и драматургов (профессии, требующие жизненного опыта); о поддержке документального кино и мультипликации.
О просьбе мастеров нашего института оставить нам нашего ректора и после его 70-летия.
В конце ректор вручил президенту медаль 100-летия ВГИКа, сказав: «А то Вы всем медали вручаете...»))
"А молодые выпускники ВГИК рассказали президенту уже о проблемах с документальными фильмами. И в качестве подарка не только студентам, а вообще всем российским документалистам, Путин поручил Владимиру Мединскому создать первую в стране государственную студию документального кино"-цитата из репортажа Первого канала.
Такая студия БЫЛА! И называлась ЦСДФ. Её развалили,закрыли,здание передали церкви.Летопись страны на плёнку никто не снимал последние 20 лет!А что будет с цифровыми носителями через 100 лет,никому неизвестно.
А лучшему российскому фестивалю документального кино "Артдокфесту" Минкульт не выделяет ни копейки,они вынуждены показывать докфильмы в Риге. О,сюжет!
Мединский пробил наконец у Путина проект создания "карманной" студии документального кино. Путин публично пообещал (была разыграна специальная сценка на эту тему во время его посещения ВГИКа). Это, конечно, ответ Манскому. Поскольку Манского они "потеряли" и весь его концерн документального кино после 2014 года отказался принять условия "нового общественного договора" позднего путинизма, то теперь они будут создавать себе документальное кино соответствующее "партийно-политическим требованиям".
Гм. Путин пришел во ВГИК. И там ему студенты весело спели про "Когда мы будем на войне, Когда мы будем на войне". Выбор тематики, конечно, удручает.
Во #ВГИК президента встречала #Шапокляк. Дама, которая считала, что хорошими делами прославиться нельзя, прославилась благодаря этой художнице. Наталья Дабижа создала Шапокляк 50 лет назад, а сейчас продолжает снимать кукольные фильмы уже со своими студентами #Киноискусство #Россия #ВладимирПутин #ВыпускникиВГИК #Кинопроизводство #Киноиндустрия #ДокументальноеКино
прилетел во вгик. получил медальку. улетел из вгика. а мог бы кречета подарить. запрещенного к вывозу. из красной книги который.
Ярко выступил Владимир Мединский - он рассказал, что вскоро министерство запустит "полностью прозрачную систему" поддержки кино, при этом в открытом доступе появится "доска позора" тех кинематографистов, кто не возвращает государству деньги.
КИНА НЕ БУДЕТ!
Гарант всея руси и министрик <прачечной>
приехали на юбилей ВГИКа, где первый заявил, что документальное кино никому не нужно, а второй - что деньги на фильмы берут, снимают плохо и отказываются взятые деньги возвращать, поэтому и давать не надо.
Ну и ладно. В общем, оба правы.
За исключением того, разумеется, что в последние четверть века кино ко ВГИКу не имеет никакого отношения абсолютно. Ни к режиссерам, ни к сценаристам, ни к операторам, ни, тем более, к киноведам. Потому что всех понабрали с улицы по объявлению – от модных «режиссеров» до модных «кинокритиков».
PS. По здравому размышлению, на моей далекой родине такое положение дел абсолютно во всех областях, даже не связанных с искусством
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