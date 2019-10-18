Суд Якутии отказался удовлетворить жалобу защиты шамана

Суд Якутска отказался удовлетворить жалобу защиты шамана Александра Габышева, который хотел провести "обряд изгнания Путина" и был задержан по пути в Москву. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сторонник Габышева Виктор Егоров.

Адвокат Ольга Тимофеева считает, что уголовное дело на шамана завели с нарушением закона, так как при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела был нарушен принцип территориальной подследственности, согласно которому предварительное расследование производится по месту совершения деяния.

Однако суд не принял во внимание доводы защиты, объявив о том, что на момент задержания полицейские якобы не знали о месте записи видеороликов шаманы, из-за которых его обвиняют в экстремизме, сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"При этом в материалах дела есть рапорты полицейских, подтверждающие, что полиция знала, что ролики записаны в других регионах. На следующей неделе получим из суда мотивировочную часть и подадим на апелляцию", – сообщил Прянишников.​

По словам сторонника шамана Евгения Ростокина, заседание собрало у здания суда около сотни людей, пришедших поддержать Габышева.

Накануне независимые эксперты раскритиковали экспертизу комиссии психдиспансера и назвали шамана Александра Габышева неопасным. По их мнению, Габышев не представляет угрозы обществу и не нуждается в принудительном лечении.