Суд Якутии отказался удовлетворить жалобу защиты шамана

Суд Якутска отказался удовлетворить жалобу защиты шамана Александра Габышева, который хотел провести "обряд изгнания Путина" и был задержан по пути в Москву. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сторонник Габышева Виктор Егоров.
Адвокат Ольга Тимофеева считает, что уголовное дело на шамана завели с нарушением закона, так как при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела был нарушен принцип территориальной подследственности, согласно которому предварительное расследование производится по месту совершения деяния.
Однако суд не принял во внимание доводы защиты, объявив о том, что на момент задержания полицейские якобы не знали о месте записи видеороликов шаманы, из-за которых его обвиняют в экстремизме, сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
"При этом в материалах дела есть рапорты полицейских, подтверждающие, что полиция знала, что ролики записаны в других регионах. На следующей неделе получим из суда мотивировочную часть и подадим на апелляцию", – сообщил Прянишников.
По словам сторонника шамана Евгения Ростокина, заседание собрало у здания суда около сотни людей, пришедших поддержать Габышева.
Накануне независимые эксперты раскритиковали экспертизу комиссии психдиспансера и назвали шамана Александра Габышева неопасным. По их мнению, Габышев не представляет угрозы обществу и не нуждается в принудительном лечении.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
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