Саммит G7 в будущем году пройдёт на курорте Трампа во Флориде

Саммит "Большой семёрки" в 2020 году пройдёт в штате Флорида, на территории гольф-клуба в городе Дорал, неподалёку от Майами. Об этом сообщил исполняюший обязанности главы аппарата Белого Дома Мик Малвэни.

Встреча лидеров семи демократических государств с крупнейшими экономиками пройдёт с 10 по 12 июня.

Гольф-клуб принадлежит компании президента США Дональда Трампа. Демократы в связи с этим обвинили президента в конфликте интересов и осудили решение провести саммит во Флориде.

Малвани обосновал выбор места тем, что организация саммита в Дорале будет более дешёвой, чем в других предлагавшихся местах, и при этом не принесёт самому Трампу прибыли - таким образом, закон не будет нарушен.

Малвэни также заявил, что на саммит может быть приглашён президент России. Он напомнил о мнении президента Трампа, который считает, что Россия должна вновь стать полноправным участником "клуба", который должен вновь трансформироваться в "Большую восьмёрку". Представитель Белого дома, однако, уточнил, что дискуссии по этому поводу ещё ведутся, и предположил, что приглашение Владимира Путина во Флориду может стать "промежуточным шагом" к восстановлению членства России.

Известно, что против восстановления членства России в организации, которое было прекращено после аннексии Крыма, выступает ряд стран "семёрки", в том числе Великобритания, Германия и Канада. В то же время, распространена практика приглашения на саммиты G7 лидеров государств, не входящих в "семёрку", для обсуждения тех или иных региональных проблем.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приглашение на саммит, если оно поступит, будут оценивать после того, "как ознакомятся с его формулировкой".