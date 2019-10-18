Горбачёв: падение Берлинской стены стало "шагом на пути к свободе"

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью газете "Известия", посвящённом 30-летию падения Берлинской стены и других перемен в Центральной и Восточной Европе, назвал разрушение стены "огромным шагом на пути к свободе" и охрактеризовал последствия объединения Германии для Европы как позитивные.

Он также высказал мнение, что падение Берлинской стены стало победой идей перестройки, которую Горбачёв и его соратники проводили в СССР с 1985 года. "Мы видели в перестройке именно прорыв к свободе для наших граждан. И мы не могли отказывать в таком же праве на свободу гражданам соседних стран, наших союзников" - сказал бывший советский лидер.

Михаил Горбачёв также рассказал, как советское руководство в 1989 году принимало решение о том, как реагировать на открытие границы между Западным и Восточным Берлином и начало разрушения стены. "Политбюро единодушно решило, что абсолютно исключаются какие бы то ни было силовые действия" - сказал Горбачёв, добавив, что "наверняка были и такие, у кого чесались руки «навести порядок» при помощи танков", но они проявили себя только в августе 1991 года во время попытки переворота в Москве.

Горбачёв также назвал взаимовыгодным договор о добрососедских отношениях между Германией и СССР, заключённый после воссоединения Германии, и отверг мнения о том, что разрушение стены стало поражением для Москвы.

Горбачёв также высказался о современной международной политике. Он назвал опасными тенденциями пренебрежение международным правом и милитаризацию мировой политики. Он подверг критике США, в частности, за решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Горбачёв назвал недопустимыми идеи о получении военного превосходства при помощи ядерного оружия.

На вопрос о том, общается ли он с президентом России Владимиром Путиным, Горбачёв ответил, что недавно писал письма Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону. О чём в них говорилось, он не сказал.