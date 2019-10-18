Курды обвиняют Турцию в нарушении перемирия на севере Сирии

На севере Сирии продолжаются столкновения между турецкими военными и курдскими отрядами - несмотря на перемирие, которое было согласовано накануне по итогам переговоров вице-президента и госсекретаря США в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Бои, по сообщениям корреспондентов Reuters и местных журналистов, продолжаются в городе Рас-эль-Айн у границы с Турцией. Представители курдов обвинили турецких военных в нарушении режима прекращения огня и обстреле жилых кварталов. О жертвах не сообщается.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что никаких боёв на севере Сирии сейчас не ведётся.

Соглашение, о котором сообщил накануне после переговоров в Анкаре вице-президент США Майк Пенс, предусматривает, что огонь будет прекращён на 5 суток. За это время курдские формирования должны покинуть 30-километровую зону у турецкой границы. Курды раскритиковали предложенные условия, однако заявили, что будут соблюдать перемирие.

Президент США Дональд Трамп похвалил Эрдогана за согласие на прекращение огня. Между тем, неясно, на какие территории распространяется перемирие. Турция по-прежнему настаивает на том, чтобы взять под контроль всю 30-километровую приграничную полосу от реки Евфрат до границы с Ираком.

Однако сейчас турецкие военные контролируют лишь небольшую часть этой территории. Другая часть по-прежнему под контролем курдов или же сирийских правительственных войск, которые заняли ряд территорий по договорённости с курдами.