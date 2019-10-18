В Карелии начальник исправительной колонии №9 Иван Савельев потребовал от регионального управления Министерства юстиции лишить статуса адвоката Виктора Молодежникова, сообщает "Медиазона". Ранее подзащитные Молодежникова рассказали о пытках в колонии.

В своей жалобе Савельев утверждает, что адвокат незаконно записал на диктофон разговор с сотрудниками колонии, которые не пускали его к подзащитным. Позже Молодежников предоставил эту запись в суде, когда оспаривал действия сотрудников, однако судья отказалась ее исследовать.

В конце сентября "Медиазона" совместно с телеканалом "Настоящее Время" опубликовали статью о пытках заключенных колонии №9. В публикации утверждалось, что осужденных поливают холодной водой, плюют им в лицо, вымогают у них деньги. После статьи колонию проверили региональные управления ФСИН и СК.

Позже на YouTube опубликовали ролик, который предположительно был сделан в стенах ИК №9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Савельева и Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные. Савельева отстранили от должности.

В середине октября Следственный комитет возбудил уголовное по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении кого возбуждено дело – не уточняется.

Журналистка Алла Константинова, которая опубликовала статью о пытках, рассказала, что ее "выслеживают" начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Региональное управление ФСИН отвергло эту информацию, заявив, что сотрудники приезжали "купить воды" в магазин, у которого их заметила Константинова.