Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с МКС

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с Международной космической станции. Астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир проводят работы по замене внешнего энергоблока, который вышел из строя. Этот процесс может занять около шести с половиной часов, сообщили в пятницу днём в NASA.

В пресс-релизе агентства подчёркивается, что поломка, которую устраняют Кук и Меир, не представляет угрозы для экипажа МКС и работы станции, но лишает её дополнительного источника энергии.