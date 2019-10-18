Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с МКС

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с Международной космической станции. Астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир проводят работы по замене внешнего энергоблока, который вышел из строя. Этот процесс может занять около шести с половиной часов, сообщили в пятницу днём в NASA.
В пресс-релизе агентства подчёркивается, что поломка, которую устраняют Кук и Меир, не представляет угрозы для экипажа МКС и работы станции, но лишает её дополнительного источника энергии.
- Бортинженер Джессика Меир прибыла на МКС в конце сентября на борту российского космического аппарата "Союз МС-15". Она примет участие в 61-й и 62-й долговременных космических экспедициях.
- Бортинженер программы МКС-59/60 Кристина Кук находится на борту станции с середины марта, её возвращение домой намечено на февраль 2020 года. Командировка Кук на МКС, продлённая в апреле, как ожидается, станет самым долгим пребыванием женщины-астронавта в космосе (335 дней) и побьёт рекорд Пегги Уитсон (328 дней).
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