Эксперт по делу Прокопьевой отказалась разговаривать с журналистами

В Петербурге эксперт по делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой психолог Анастасия Лаптева отказалась разговаривать с журналистами изданий Север.Реалии, Новая газета и "Лениздат" после защиты диссертации в Санкт-Петербургском государственном университете, хотя ранее заявляла, что готова дать интервью.

Во время защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук научный руководитель Оксана Защиринская отметила, что Лаптева два года назад переехала из Великого Новгорода в Петербург и во время научной работы занималась некой экспертизой.

После положительной аттестации Лаптева сначала согласилась на интервью, однако позже предупредила, что не будет комментировать ничего по проведённой ею экспертизе. Ещё одна женщина, которая не представилась и сопровождала аспирантнку СПбГУ, сообщила, что журналисты не имеют права задавать вопросы Лаптевой как эксперту и попросила обратиться в Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы.

В своей экспертной оценке Лаптева отметила, что Прокопьева создает в тексте "противостояние и конфликт между группами "народ Российской Федерации" и "государство", причисляя себя к первой. "Государство", в свою очередь осуществляет "агрессивные действия против своего народа, соответственно, заслуживает определенного отношения и действий".

Уголовное дело об оправдании терроризма завели на Светлану Прокопьеву в феврале 2019 года после того, как она в эфире "Эхе Москвы в Пскове" рассуждала о теракте в УФСБ по Архангельской области, где в октябре 2018 года устроил взрыв 17-летний Михаил Жлобицкий. Накануне Прокопьеву уведомили об окончании расследования уголовного дела.

Прокопьеву поддержали журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели в России и других странах. Союз журналистов Петербурга требует прекратить уголовное дело Прокопьевой. Союз заявил, что по их инициативе провели дополнительные экспертизы высказываний журналистки. Эксперты не нашли в словах Светланы Прокопьевой оправдания терроризма.