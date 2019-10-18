ЕС не начнёт переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не пришли к согласию относительно того, чтобы начать переговоры о вступлении двух балканских стран - Албании и Северной Македонии - в Европейский Союз.

Против начала переговоров с обеими странами высказалась Франция. Дания и Нидерланды поддержали её по вопросу об Албании.

Франция настаивает, что балканские страны по-прежнему не ведут необходимую борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Таким образом, переговоры о расширении ЕС в ближайшее время не будут начаты.

Лидеры ряда стран ЕС высказали своё сожаление в связи с этим решением, о своём несогласии с ним заявил и глава Евросовета Дональд Туск. Сторонники начала переговоров напоминают, что, в частности, Северной Македонии пришлось пойти на болезненные меры, чтобы удовлетворить требования ЕС, в том числе изменить официальное название.

В Албании и Северной Македонии политики заявляют о своём разочаровании и риске дестабилизации ситуации на Балканах, в том числе роста антиевропейских настроений.

ЕС сейчас включает в себя 28 стран (вскоре, после Брекзита, их может стать 27). Последней присоединившейся к Евросоюзу страной стала Хорватия в 2013 году.

Северная Македония и Албания остаются официальными кандидатами в члены ЕС. Переговоры о вступлении сейчас ведутся с Сербией и Черногорией, формально также с Турцией, хотя с ней они фактически заморожены.