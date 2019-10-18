В Москве у станций метро проходят пикеты в защиту политзаключённых

У ряда станций московского метрополитена вечером в пятницу проходят одиночные пикеты в поддержку осуждённых и обвиняемых по так называемому "московскому делу".

Пикеты организует Ассоциация независимых муниципальных депутатов. На странице акции в фейсбуке говорится, что политические репрессии в России набирают силу, и цель пикетов – "сказать нет полицейскому произволу".

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями.

Среди тех, кто намеревался выйти на пикеты – писатель Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, публицист Юрий Сапрыкин, журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Илья Азар, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина, бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло и другие.

Пикеты проходят у наиболее загруженных станций московского метро – как на Кольцевой, так и на радиальных линиях.

Прекратить "московское дело" и освободить всех задержанных и осуждённых также потребовали более ста депутатов из Санкт-Петербурга. Большинство из них – муниципальные депутаты. Среди подписавшихся под открытым письмом и пять депутатов Законодательного Собрания города: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалёв и Александр Рассудов.