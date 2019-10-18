В Лондоне внук Назарбаева осуждён условно за укус полицейского

Внук Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана, приговорён к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. 30-летнему Айсултану Назарбаеву предстоит пройти полуторагодовой испытательный срок, выплатить штраф, выполнить общественные работы продолжительностью 140 часов и продолжить лечение от наркозависимости. Об этом сообщает Би-би-си.



В июне этого года Назарбаев создал чрезвычайную ситуацию в одном из лондонских отелей, угрожая покончить с собой. Администрация вызвала полицию. Вскоре подобный инцидент повторился в лондонской квартире девушки по имени Ксения Шевелёва. Она заявила, что не знает Назарбаева. Находясь в этой квартире, Назарбаев выкрикивал что-то с балкона. Соседи решили, что это террористические лозунги, вызвали полицию. Но виновник переполоха, как утверждает защита, выкрикивал слово "Аллах", умоляя его о помощи.

В третьем инциденте Назарбаев проник через крышу на балкон другой женщины. Вызванный полицейский во время задержания нарушителя был укушен им за руку. Подробности этого инцидента сняты на видеорегистратор.

Адвокат в интервью Би-би-си сказал, что доволен приговором и что его подзащитный с момента задержания "прошел огромный путь и теперь совсем другой человек, вставший на путь исправления".