Оглянись, незнакомый прохожий!

Прямые включения наших репортеров с московских улиц. Журналисты, артисты, общественные деятели встают в пикеты у самых многолюдных станций метро. Эта акция - в поддержку заключенных по "московскому делу". В студии в это же время - гражданский активист Михаил Плетнев и студент ВШЭ Никита Понарин, на связи глава Якиманского муниципалитета а Андрей Морев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12 с ответом на вопрос: замечаете ли вы людей, стоящих в пикетах? Поможет ли такая акция в деле освобождения политзаключенных?