В Китае захоронен прах реформатора Чжао Цзияна, умершего в 2005 году

В Пекине, на северной окраине города, в пятницу состоялось захоронение праха бывшего генерального секретаря ЦК Китайской компартии Чжао Цзияна. На церемонии, по договорённости с властями, присутствовали только близкие родственники покойного, сообщает BBC News.

Чжао Цзыян пытался внедрить в экономику Китая рыночные принципы, он остался в истории как один из ведущих реформаторов Китая.

Чжао Цзиян был генеральным секретарём центрального комитета китайской компартии с 1987 по 1989 годы. На Западе его сравнивали с Михаилом Горбачёвым. Однако, поддержка выступлений студентов на площади Тяньаньмэнь летом 1989 года стоила ему политической карьеры.

Чжао Цзиян выступал за мирный способ урегулирования требований, выдвинутых протестующими. Но верх взяли сторонники жёсткого подавления манифестации, а генеральный секретарь ЦК КПК был отстранён от участия в жизни партии, ему было запрещено занимать какие-либо посты. С 1989-го года и до своей смерти в 2005-м он прожил под домашним арестом.