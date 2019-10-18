В Афганистане более 60 человек стали жертвами взрыва в мечети

На востоке Афганистана более 60 человек стали в пятницу жертвами взрывов в мечети, куда пришли молиться. Представитель губернатора провинции Нангархар рассказал журналистам, что в мечети были заложены несколько взрывных устройств. Экстремистское нападение произошло в районе Джавдара.



При взрыве обвалилась крыша мечети. Местный старешина подтвердил, что здание мечети обрушилось. По словам депутата совета провинции Нангархар, кроме десятков погибших, более 100 человек получили ранения.



Врывы в мечети произошли в то время, когда мулла зазывал верующих на молитву. Очевидцы говорит, что голос муллы прервался при взрыве.



Район Джавдара контролируется афганскими силами безопасности. Ни одно из антиправительственных вооружённых формирований к вечеру пятницы не объявило о своей ответственности за взрывы.



Агентство Reuters отмечает, что талибы и отряды "Иламского государства" (запрещёно в России) активно действуют в тех частях провинции Нангархар, которые имеют общую границу с Пакистаном.



В специальном докладе ООН о потерях среди гражданского населения сообщается, что за последние три месяца в Афанистане погибли или были ранены 4 тысячи 313 гражданских лица.