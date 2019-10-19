В Красноярском крае более 10 человек погибли при прорыве дамбы

В Красноярском крае при прорыве дамбы на реке Сейба погибли более 10 человек. 13 числятся пропавшими без вести, более 10 человек пострадали. Сообщается, что вода затопила временные общежития рабочих золотодобывающей артели.

По данным ТАСС, подтверждена гибель 13 человек, "Интерфакс" приводит цифру 12 погибших. При этом сообщается, что в общежитиях - строительных вагончиках - могло разместиться до 80 человек.

Авария произошла неподалёку от посёлка Щетинкино Курагинского района. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Сообщается, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты 4 метров. Место происшествия находится в глухой тайге, из ближайшего города, до которого 60 км, туда направлены спасатели.

Сообщается, что началась эвакуация жителей посёлка Щетинкино.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Разрушение дамбы произошло, по предварительным данным, из-за износа тела плотины, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники. "Интерфакс" приводит слова представителя Следственного комитета о том, что ранее выше по реке прорвало другую дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы у посёлка Щетинкино.

Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото".