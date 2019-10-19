В Барселоне после многотысячного марша произошли столкновения

В Барселоне, столице испанского автономного региона Каталония, вечером в пятницу десятки людей пострадали в столкновениях радикальных сторонников независимости Каталонии с полицией.
Столкновения в центре города начались после завершения массового марша в поддержку осуждённых на этой неделе к различным срокам заключения каталонским политикам, причастным к организации в 2017 году референдума о независимости региона.
По данным полиции, в марше приняли участие не менее 525 тысяч человек. Всё население Каталонии - чуть больше 7 миллионов.
Акция протеста - крупнейшая с начала недели - прошла мирно. Однако по её завершении в центре Барселоны начались стычки с полицией. Молодые люди в масках сооружали баррикады, поджигали мусорные баки, бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали более 60 человек, десятки демонстрантов были задержаны.
Всего с понедельника, когда начались протесты, пострадали более 200 полицейских, арестованы более 100 участников протестов, некоторым из них грозят тюремные сроки.
В пятницу в Каталонии прошла всеобщая забастовка. Футбольная лига перенесла матч "Барселоны" и мадридским "Реалом" с 26 октября на более поздний срок.
- На этой неделе 12 каталонских политиков, добивающихся независимости для Каталонии, были приговорены испанским судом к различным наказаниям, девять из них получили ьюремные сроки сроки от от 9 до 13 лет. В тот день, 14 октября, в Каталонии вспыхнули акции протеста.
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