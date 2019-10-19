В британском парламенте сегодня - ключевое голосование о Брекзите

Британский парламент сегодня обсуждает соглашение о выходе Великобритании о выходе из Евросоюза, заключённое два дня назад премьер-министром Борисом Джонсоном с руководством ЕС.
Если соглашение будет одобрено, это откроет путь к выходу Британии из ЕС 31 октября.
По-прежнему неясно, удастся ли Джонсону заручиться поддержкой большинства членов Палаты общин. Его Консервативная партия в меньшинстве, поэтому для одобрения договора Джонсону необходимы голоса части оппозиционных лейбористов, а также около 20 депутатов, исключённых ранее из Консервативной партии.
Газета The Telegraph утверждает, что премьер может рассчитывать на 320 голосов, и этого - с минимальным перевесом - должно хватить для утверждения сделки. Это, однако, только предварительные оценки. Ряд колеблющихся депутатов всё ещё не высказали своего мнения.
Голосование о соглашении, однако, может не состояться, если депутаты примут поправку, предполагающую, что соглашение не вступит в силу до тех пор, пока парламент не одобрит все законы, необходимые для выхода из ЕС (а этот процесс может затянуться).
В этом случае, как сообщают британские СМИ, Джонсон перенесёт голосование по соглашению на более поздний срок и сначала добьётся одобрения необходимых законопроектов. В этом случае он будет обязан официально попросить ЕС об отсрочке Брекзита.
- Британские избиратели проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году.
- Бывший премьер Тереза Мэй два года вела переговоры с Евросоюзом, однако заключённое ею соглашение три раза было отвергнуто британским парламентом.
- Борис Джонсон, сменивший Мэй, обещал вывести Британию из ЕС к 31 октября в любом случае - с договором или без.
- Соглашение, которое он заключил, не получило поддержки североирландских юнионистов. При сохранении прозрачной границы между Северной Ирландией и Ирландией, оно предусматривает возможность таможенных проверок грузов, прибывающих из Северной Ирландии в Великобританию.
- До конца 2020 года, впрочем, предусмотрен переходный период, в ходе которого Британия может договориться с ЕС о свободной торговле.
- Парламент принял закон, обязывающий Джонсона, если к 20 октября договор о Брекзите не будет одобрен, просить ЕС об отсрочке. Неясно, однако, согласится ли Евросоюз на такую отсрочку, даже если премьер о ней попросит.
- Часть оппозиции выступает за отказ от Брекзита, лейбористы - за повторный референдум, а популярная Партия Брекзита Найджела Фараджа - за выход из ЕС без всякого соглашения.
- В Лондоне сегодня ожидается массовый митинг противников Брекзита.
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