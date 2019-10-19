В британском парламенте сегодня - ключевое голосование о Брекзите

Британский парламент сегодня обсуждает соглашение о выходе Великобритании о выходе из Евросоюза, заключённое два дня назад премьер-министром Борисом Джонсоном с руководством ЕС.

Если соглашение будет одобрено, это откроет путь к выходу Британии из ЕС 31 октября.

По-прежнему неясно, удастся ли Джонсону заручиться поддержкой большинства членов Палаты общин. Его Консервативная партия в меньшинстве, поэтому для одобрения договора Джонсону необходимы голоса части оппозиционных лейбористов, а также около 20 депутатов, исключённых ранее из Консервативной партии.

Газета The Telegraph утверждает, что премьер может рассчитывать на 320 голосов, и этого - с минимальным перевесом - должно хватить для утверждения сделки. Это, однако, только предварительные оценки. Ряд колеблющихся депутатов всё ещё не высказали своего мнения.

Голосование о соглашении, однако, может не состояться, если депутаты примут поправку, предполагающую, что соглашение не вступит в силу до тех пор, пока парламент не одобрит все законы, необходимые для выхода из ЕС (а этот процесс может затянуться).

В этом случае, как сообщают британские СМИ, Джонсон перенесёт голосование по соглашению на более поздний срок и сначала добьётся одобрения необходимых законопроектов. В этом случае он будет обязан официально попросить ЕС об отсрочке Брекзита.