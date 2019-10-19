В Красноярске из-за сообщения о бомбе экстренно сел пассажирский лайнер

В Красноярске приземлился пассажирский самолёт, запросивший экстренную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе. Лайнер компании Smartavia выполнял рейс по маршруту Улан-Удэ – Москва.
По информации источника "Интерфакса", сообщивший о взрывном устройстве задержан. Самолёту предстоит технический досмотр в аэропорту.
В пресс-службе перевозчика заявили, что о якобы заложенной бомбе сообщил опоздавший пассажир.
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