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В Красноярске из-за сообщения о бомбе экстренно сел пассажирский лайнер

Аэропорт Красноярска, архивное фото

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В Красноярске приземлился пассажирский самолёт, запросивший экстренную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе. Лайнер компании Smartavia выполнял рейс по маршруту Улан-Удэ – Москва.

По информации источника "Интерфакса", сообщивший о взрывном устройстве задержан. Самолёту предстоит технический досмотр в аэропорту.

В пресс-службе перевозчика заявили, что о якобы заложенной бомбе сообщил опоздавший пассажир.

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