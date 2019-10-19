В Северной Македонии после отказа ЕС пройдут досрочные выборы

Отказ ЕС начать с балканским государством Северная Македония переговоры о вступлении в Евросоюз привёл к досрочным выборам в этой стране.

О намерении их провести заявил македонский премьер Зоран Заев. По его словам, Северная Македония стала жертвой "исторической ошибки", а её граждане чувствуют "разочарование и гнев". Теперь, по словам Заева, граждане страны должны на выборах высказать своё отношение к политике его правительства, которое в последние годы пошло на болезненные реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС.

В частности, вопреки сопротивлению националистических сил, Заев достиг соглашения с Грецией, по которому страна официально сменила название с Республика Македония на Северная Македония.

Греция перестала блокировать переговоры о вступлении страны в ЕС, но это сделала Франция, сославшись на недостаточный уровень борьбы с коррупцией в Македонии. Также были заблокированы и переговоры с Албанией.

Ряд представителей ЕС, включая члена Еврокомиссии, ответственного за расширение союза, Йоханнеса Хана, выразили разочарование в связи с принятым решением и назвали его ошибкой.

Они опасаются, что избиратели в Северной Македонии теперь могут отвернуться от Евросоюза.