В Абакане суд на трое суток арестовал местного жителя, который на улице раздавал книгу о китайской практике "цигун". Его обвинили в распространении экстремистских материалов, сообщило издание "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда.

Житель раздавал горожанам книгу "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи. В решении суда говорится, что книга является экстремистским материалом.

В федеральном списке экстремистских материалов числится издание 2006 года, оно внесено туда по решению Краснодарского суда в 2011 году.

Арестованный рассказал, что он является участником организации "Фалунь Дафа" и занимается практикой "цигун" в парке "Центральный". До и после занятий он раздает посетителям парка книги и ведет с ними беседы о положительном оздоровительном эффекте китайской гимнастики, а также приглашает всех желающих принять участие в занятиях.

Фалуньгун – религиозное движение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика "цигун" в сочетании с элементами китайских религий – буддизма, даосизма и конфуцианства.