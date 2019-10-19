Парламент обсуждает Брекзит. Его противники вышли на демонстрацию

В Лондоне проходит массовая демонстрация противников Брекзита. Её участники требуют отказаться от одобрения соглашения о выходе Британии из ЕС и вынести вопрос о Брекзите на повторный референдум.

В демонстрации участвует ряд оппозиционных политиков, к ней присоединился и мэр Лондона Садик Хан.

Парламент, который впервые с 1982 года собрался на заседание в субботу, продолжает обсуждать соглашение о Брекзите, которое в четверг заключил премьер-министр Борис Джонсон с лидерами ЕС.

Выступая в парламенте, Джонсон призвал поддержать договор и обеспечить выход Британии из ЕС к 31 октября. По его словам, в самом Еворосоюзе устали от переносов даты Брекзита и хотят ясности.

Оппоненты Джонсона - лейбористы и представители других оппозиционных партий - утверждают, что соглашение невыгодно Великобритании и призывают к новой отсрочке Брекзита.

Ожидается, что в парламенте пройдёт голосование по поправке, которая предусматривает, что соглашение не вступит в силу до тех пор, пока парламент не одобрит все законы, необходимые для выхода из ЕС (а этот процесс может затянуться).​

В этом случае, как сообщают британские СМИ, Джонсон перенесёт голосование по соглашению на более поздний срок и сначала добьётся одобрения необходимых законопроектов. В этом случае он будет обязан официально попросить ЕС об отсрочке Брекзита.

Парламент принял закон, обязывающий Джонсона, если к 20 октября договор о Брекзите не будет одобрен, просить ЕС об отсрочке. Неясно, однако, согласится ли Евросоюз на такую отсрочку, даже если премьер о ней попросит.