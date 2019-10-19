Карельский полицейский умер после драки с бойцом полка имени Кадырова

В Нальчике после драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России один из её участников умер. Сообщения об этом подтвердил Следственный комитет.

По данным источника "Интерфакса", погибший полицейский служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии. В драку он вступил с сотрудником полка ППС имени Ахмата Кадырова МВД Чечни.

По данным "Интерфакса", конфликт между двумя слушателями в институте произошел в пятницу вечером, их разняли, но затем драка продолжилась. Когда её снова разняли, полицейский из Карелии был мертв. Что стало причиной конфликта - пока не ясно.

Следствие не характеризует случившееся как убийство. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.