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В Ярославской области пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре

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При пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области погибли семь человек – пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ярославское областное МЧС.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу рано утром. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров.

ТАСС приводит трагическую российскую статистику гибели детей при пожарах. Всего с начала 2015 года на территории страны произошло десять пожаров (с учетом сегодняшней трагедии в Ростове), в которых погибли пять и более несовершеннолетних.

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