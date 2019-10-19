Меркель и Путин обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, связанным с конфликтом на востоке Украины. Как сообщает агентство DPA, в центре внимания обоих лидеров находилась подготовка предстоящего саммита в "нормандском формате", заявил в субботу представитель правительства Германии Стеффен Зайберт.
Дата саммита пока не определена.
Меркель и Путин обсудили также ситуацию в Сирии и Ливии и продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.
"Нормандским форматом" для поиска выхода из конфликта в Донбассе названо сотрудничество России, Украины, Франции и Германии в объединении усилий для поиска политического решения сепаратистской проблемы на востоке Украины, где преобладает русское население, говорится в сообщении агентства DPA. Название формата появилось в после встречи в июне 2014 года в Нормандии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда с президентом России Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.
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