В Сантьяго чрезвычайное положение – протесты и беспорядки

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице Сантьяго в связи с беспорядками, погромами, поджогами. Этому предшествовали массовые акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в общественном транспорте. Войска патрулируют улицы чилийской столицы, сообщает Euronews. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.
Повышение цен на пользование общественным транспортом повлекло за собой рост общего недовольства чилийцев неравенством и социальной несправедливостью.
Протесты начались несколько дней назад в форме массовых "прыжков через турникеты" – так студенты вузов выразили своё недовольство вторым за этот год повышением цен.
В часы-пик цена проездных билетов достигает 830 чилийских песо, что эквивалентно 1 доллару 17 центам, вместо прежней цены в 1 доллар 13 центов. Как отмечает Euronews, зарплата многих чилийцев не достигает и 770 долларов в месяц.
Мэр Сантьяго заявил, что город столкнулся с беспрецедентной ситуацией, которая уже привела к потерям в 1 миллиард 400 миллионов долларов США. Мэр попросил президента страны принять меры для обеспечения "порядка и безопасности".
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