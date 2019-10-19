В Сантьяго чрезвычайное положение – протесты и беспорядки

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице Сантьяго в связи с беспорядками, погромами, поджогами. Этому предшествовали массовые акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в общественном транспорте. Войска патрулируют улицы чилийской столицы, сообщает Euronews. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.

Повышение цен на пользование общественным транспортом повлекло за собой рост общего недовольства чилийцев неравенством и социальной несправедливостью.