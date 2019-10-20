Борис Джонсон отправил в ЕС письмо с просьбой об отсрочке Брекзита

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Брекзита, однако не подписал его. Послание, по данным источника "Би-би-си" в британском правительстве, сопровождалось вторым письмом, уже подписанным Джонсоном. В нём британский премьер указал, что считает отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

Вместе с этими двумя письмами в Брюссель была отправлена записка за подписью представителя Британии в ЕС Тима Бэрроу. В ней говорится о том, что первое письмо было направлено в соответствии с законодательством — по решению британского парламента. Сам премьер Британии перед его отправкой предупредил всех европейских лидеров, что послание не от него, сообщает "Би-би-си".

Глава Европейского совета Дональд Туск вечером в субботу подтвердил получение письма о переносе Брекзита. "Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", — написал он в Твиттере.

В субботу Британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Брекзите до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что правительство продолжит попытки провести через британский парламент согласованный с Евросоюзом вариант соглашения. Джонсон уверен, что к 31 октября это удастся сделать. Уже в понедельник он намерен предложить необходимые законопроекты для одобрения.