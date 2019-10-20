Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного перелёта

Самолёт Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный авиарейс в истории. Полёт из Нью-Йорка в Сидней продлился 19 часов 14 минут. Расстояние между городами составляет более 16 тысяч километров.

Рейс компании Qantas был совершён с максимальным запасом топлива, несколькими пассажирами, ограниченным багажом и без груза. Цель состояла в том, чтобы собрать данные с помощью команды исследователей о состоянии пассажиров и экипажа.

Австралийцы намерены также запустить прямой рейс в Лондон.

Предыдущий рекорд принадлежал рейсу авиакомпании Singapore Airlines – из Ньюарка в Сингапур. Самолёт летел 18 часов 50 минут, преодолев расстояние около 15,5 тысяч километров.