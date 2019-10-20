В Баку полиция пресекла проведение акции в защиту прав женщин

В центре Баку в воскресенье полиция пресекла акцию против насилия над женщинами. Около 60 человек, – в основном женщины, и поддержавшие их мужчины – хотели пройти по улицам столицы Азербайджана. Однако полиция преградила им путь, полицейские стали вырывать плакаты из рук активистов.



Участники акции, прорвав полицейское оцепление, сумели пройти маршем около ста метров. Они скандировали лозунги "Нет насилию над женщинами!", "Нет ранним бракам!".



Нескольких участниц акции задержали и увели, применив силу, но вскоре отпустили.



По данным правозащитников, за девять месяцев этого года зафиксировано почти 120 случаев бытового насилия, в том числе 32 убийства женщин. Активисты утверждают, что полиция в Азербайджена крайне неохотно рассматривает заявления о случаях насилия в отношении женщин.