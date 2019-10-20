Организаторы "Бессмертного ГУЛАГа" вместо шествия вышли на пикеты

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла серия одиночных пикетов, посвящённых жертвам сталинских репрессий и современным политзаключённым. В акции, в частности, приняли участие историк Андрей Зубов, активист движения "Декоммунизация" Дмитрий Энтео, участница Pussy Riot Мария Алехина, президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман. Они держали в руках фотографии репрессированных с надписью "Стоп ГУЛАГ".

Организаторы пикетов подчеркнули, что на 20 октября подавали в мэрию Москвы заявку на проведение шествия "Бессмертный ГУЛАГ" в память о жертвах политических репрессий, однако власти отказали им уже в третий раз.

Ранее мэрия Москвы не согласовала заявку на 6 октября, сославшись на то, что организаторы не указали "формы и методы охраны общественного порядка на мероприятии", а затем и на 13 октября, сославшись на требования по обеспечению безопасности дорожного движения в центре города. В эти дни организаторы "Бессмертного ГУЛАГа" также проводили пикеты на Лубянской площади.