В Чили вслед за протестами продолжились массовые беспорядки

В пригороде чилийской столицы Сантьяго три человека погибли при пожаре в супермаркете, который был ограблен протестующими. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает AFP со ссылкой на пожарных.



Протестные акции и беспорядки привели к введению комендантского часа в трёх областях Чили — Сантьяго, Вальпараисо и Консепсьон. Десятки тысяч военных и полицейских были направлены в разные регионых страны для поддержания порядка.



Протесты вспыхнули в Чили в минувшую пятницу в связи с решением правительства повысить стоимость проезда в общественном транспорте Сантьяго. Это затронуло кошельки около трёх миллионов пассажиров. В субботу, однако, президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение цен на проездные билеты. Но это не остановило беспорядки на проезд. Однако это уже не смогло остановить беспорядки - ограбления и поджоги магазинов, заправочных станций и автомобилий продолжились.



Официальные чилийские источники сообщили, что о 150 пострадавших полицейских и трёхстах задержанных нарушителях порядка.



Как отмечает Международной французское радио, у протестного движения в Чили пока нет чётких требований, не видно и лидеров. Недовольная правительством молодежь критикуют социальное неравенство и ограниченный доступ к здравоохранению и образованию.