В Гонконге возобновились массовые акции протеста

В Гонконге после двух недель относительного спокойствия вновь прошёл многотысячный марш продемократически настроенных активистов. По данным агентств AP и Reuters, воскресный марш, несмотря на незаконность его проведения, собрал на улицах Гонконга десятки тысяч участников.

Полиция вновь применила слезоточивый газ и водомёты. Некоторые участники протестов бросали в полицейских бутылки с "коктейлем Молотова" и перегораживали улицы барьерами. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Протестные марши начались четыре месяца назад в ответ на предложенный правительством законопроект об экстрадиции в КНР правонарушителей, подозреваемых в уголовных преступлениях. С тех пор администрация Гонгонга неоднократно объявляла об отказе от законопроекта, но это не остановило марши под лозунгами защиты суверенитета Гонконга от притязаний Китая.

За месяцы протестных акций два человека получили пулевые ранения, один из них скончался. Тысячи участников акций получили более лёгкие ранения и травмы, а более двух с половиной тысяч – арестованы.