"Стрелочники найдены, расслабьтесь". Кто виноват в прорыве дамбы

19 октября в России произошла очередная техногенная катастрофа: в посёлке Щетинино Красноярского края прорвало дамбу. Четырёхметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков. Сначала объявили о смерти 11 человек, потом их стало 13. Потом выяснилось, что прорвало не одну дамбу, а 5, а число погибших в некоторых сообщениях доходило до 20. По последним данным погибло 15 человек, ещё 6 были объявлены пропавшими без вести, один из них потом, к счастью, нашёлся. 14 человек ранены.

Эль Мюрид

По всей видимости, дамба не выдержала подъема экономики и безудержного роста зарплат, о котором отчитался на днях Росстат. Ничего нового - пока власть рисует отчетность и побеждает врагов на дальних подступах, ближними заниматься недосуг. Да и неинтересно это, не тот масштаб.

Илья Вайцман

И что тут можно "рассказать", дорогая мордокнижка? Только что заметить, что "судьба еще 15 [человек] неизвестна" - это такая "мягкая" формулировка ситуации "тело не найдено". Т.е., число погибших, скорее всего, будет около 30 человек. Очередная "техногенная катастрофа" и, я уверен в этом на 99% - чистый "человеческий фактор": кое-как сделанная дамба по принципу "сделаем подешевле, и так сойдет". Не сошло...

Ну, найдут крайних сейчас, кто дамбу строил, показательно посадят лет на пять-шесть за "преступную халатность", но людей-то уже не вернуть. Вопрос в том, что делать с вполне сложившимся отношением к своему делу, у нас ведь очень многое так делается, как та дамба, если уже не все...

Крайних, действительно, быстро нашли. Сначала российские СМИ сообщили, что дамба - нелегальный самострой.

Кирилл Шулика

Дамба, по словам властей, была построена без разрешений с нарушением всех норм.

Паша Пахоменко

Сходил почитал про прорвавшую дамбу под Красноярском. Погибшие — рабочие золотого прииска лицензированного холдинга «Сибзолото», жившие в вагончике. А дамба кустарная. Вот это народ-богоносец, с технологиями 19 века.

Сталкер

Губернатор Красноярского края Усс заявил, что обрушившаяся в регионе дамба нигде не была зарегистрирована. Погибшие и пропавшие - бичевня, поэтому не переживайте, они и живые-то <нафиг> никому были не нужны.

Роман Крупеник

Ладно, незарегистрированная дамба, у нас, когда шухер настанет, выяснится, что и президент никогда не был нормально зарегистрированный, а кто подписывал всю эту <ерунду> десятилетиями - <черт> его знает, да и вообще

Мысли перзидента

Прорванная дамба в Красноярском крае оказалась незарегистрированной.Она была построена кустарным способом с массой нарушений, сообщил глава краевого кабмина Юрий Лапшин

- нас там нет

- они были уволены

- это не наша дамба

- дамбу можно купить в любом военторге

Отвечаем по схеме

Дядюшка Шу

В Ростехнадзоре заявили, что дамба в Красноярском крае, в результате прорыва которой погибло 15 человек, была возведена самовольно.

И ВООБЩЕ — УВОЛИЛАСЬ ЕЩЁ ПОЗАВЧЕРА!

Затем прокремлевские блогеры обнаружили и конкретных виноватых. Ими оказались руководители Сибзолота и их дети.

Акитилоп

Золотая лихорадка в Сибири и на Ленинских золотых приисках унесла немало жизней. И вряд ли кто-нибудь подумал бы, что история может повториться в наше время. Но увы.

Пока водятся такие, как Гурьянов и братья Ковальковы, которые во главу угла ставят прибыль и не заботятся о безопасности тех, кто добывают им золотые яйца, люди будут гибнуть. А гендир и его приближенные отправлять дочек в Лондон и коней дарить.

Не изменится ситуация и пока инспектор Роспотребнадзора, выезжая на внеплановую проверку, не будет осматривать все сооружения на проверяемой территории. Особенно, после того внушительного списка нарушений, что был выявлен на объекте.

А пока имеем жуткую цену всеобщей жадности - 15 погибших, 16 пострадавших и шестеро пропавших без вести. И экстренную зачистку социальных сетей от всех фото и видео руководства холдинга «Сибзолото» и ООО «Сисим», размещенных в социальных сетях.

Не Тв

Стало уже традицией, когда трагедия с человеческими жертвами приоткрывает глаза на владельцев крупных бизнесов в России. Так было с «Зимней вишней» - когда выяснилось, что владелец этого ТЦ (и других бизнесов) живёт в Австралии. Так было со взрывом дома в Магнитогорске, когда выяснилось, что владелец «Магнитки» владеет замком во Франции и жизнь его семьи связана в этой страной.

И вот трагедия с «Сибзолотом», когда селевой поток от прорыва дамбы смыл общежитие рабочих. Пока 15 погибших.

Что выяснилось за эти сутки о «Сибзолоте» и его владельцах? Это тоже типичные компрадоры, представители нашей неоколониальной экономики. При том, что компания для горнорудного сектора небольшая, с выручкой 2,5-3 млрд. руб. в год. Но и такая выручка позволила совладельцу компании Гурьянову эвакуировать свою дочь в Англию, где она живёт уже 12 лет. У ещё одного совладельца «Сибзолота» Ковалькова доча тоже живёт в «самой агрессивной стране НАТО» - в американском Бостоне.

Медиакиллер

Главным в Сибзолоте, где сегодня погибли рабочие на незарегистрированной дамбе, является Алексей Егорович Гурьянов. Вот здесь вы можете посмотреть как он в нулинку бухой поздравляет всех словами "за старательский фарт". Но это еще херня.

Любимая доченька его, Наталья Гурьянова, катается по Сингапурам, Кипрам и Тайландам, о чем пишет у себя на страничке ВК на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. А все потому, что учится дочка нашего "фартового" золотодобытчика в Imperial College London.

Так что пока вы там мрете как скоты на незарегистрированных дамбах, чья-то дочка jumping on rich student's d*cks in London.

Однако такое объяснение мало кого убедило.

Василий Аленин

Стрелочники найдены, расслабьтесь

Три человека – директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка – задержаны в связи со вчерашним прорывом дамбы в Красноярском крае. Приоритетная версия Следкома – нарушения при проведении золотодобывающих работ, которые и привели к прорыву.

То, что первопричиной трагедии стало само сооружение этой дамбы, которая мало того, что не соответствовала никаким стандартам, но и не была нигде зарегистрирована, следствие почем-то не заинтересовало.

Хотя, по-хорошему, в первую очередь надо было задерживать людей из всевозможных надзорных органов, начиная с местной прокуратуры, заканчивая многочисленными техническими и прочими надзорами- на земле, воде и в воздухе. И владельцев холдинга «Сибзолото», куда входит это самое ООО. Они наверняка приложили некие, скажем так, материальные усилия, чтобы все эти уважаемые должностные лица сначала закрыли глаза на незаконное сооружение дамбы, а потом в упор ее не видели. Как и многое другое: например,то, что бараки для рабочих были размещены в опасной зоне, что золотодобывающие работы проводились с нарушениями.

В стране, где с одиночным пикетом не то, что к президентской, к сельской администрации без последствий не выйти, целую дамбу соорудили и эксплуатировали без всякого контроля и учета надзирающих органов. Как будто глава холдинга Гурьянов и братья-золотопромышленники Ковальковы поставили всего лишь собачью будку на своем приусадебном участке.

Хотя к обычным людям даже из-за будки мог бы пожаловать участковый полиционер.

Коренной екатеринбуржец

Всё утро пытаюсь представить, как можно построить самодельную дамбу на реке и оказаться незамеченным. Дамбу, видимо, достаточно мощную, если её прорыв приводит к жертвам и разрушениям.

На Урале дамб много, рукотворные запруды на разных реках - норма для уральского ландшафта. Но как соорудить самодельную без заметных последствий для режима реки и подтопляемых берегов?

Жующая в терновнике

Какого-то ИП-шника вывернут мехом внутрь, а тут нелегально построенная из говна и палок дамба, уже прорывавшаяся однажды, <абсолютно> не беспокоила ни одно чиновничье рыло, занятое рассовыванием бабла по чемоданам. Вот такую вертикаль из человеческих отбросов построил чекист за 20 лет.

Профессор Преображенский

Удивлены, как это дамба в Красноярском крае не была зарегистрирована?

Быстро же вы "Зимнюю вишню" забыли.

Там ведь тоже все перестройки и перепланировки регистрировались как бог на душу положит.

У нас так всё в стране.

Всем абсолютно плевать на всех.

Фарида Габдраупова

Трагедии в Красноярском крае. Летом пожары, в холод - прорвало дамбу. Погибли люди. Поселок золотодобытчиков. Ростехнадзор от неё отрекается. Дамба была незаконной. И почти невидимой, если действовала так долго, что износилась.

Вывод, который делает большинство блогеров, не отличается оригинальностью: прогнила не дамба, а вся система, и если её не поменять, подобные инциденты будут повторяться снова и снова.

Никита Исаев

Мои соболезнования красноярцам. В Курагинском районе Края в результате разрушения дамбы на реке Сейба погибли уже 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Техногенные катастрофы - это трагическая реальность развала инфраструктуры страны.

Эль Мюрид

В короткие сроки - буквально несколько часов - была дана оценка вчерашней катастрофе в Красноярском крае, где полукустарная дамба была прорвана, и потоком воды смыло поселок золотодобытчиков, в котором погибло 15 человек (еще несколько пропали без вести, возможно, они тоже окажутся погибшими). Власти отчитались, что дамба была построена нелегально, с нарушением всех "мыслимых и немыслимых" норм, а потому виноваты сами самовольные строители. Главный вопрос, который решается в таких случаях - поиск виновных. Они найдены.

Вопрос - а чем занимались власти, у которых под боком строят незаконные и не соответствующие сооружения - в такой постановке вопроса отсутствует. При этом артель - не какие-то нелегалы, а подразделение вполне официальной золотопромышленной компании. С адресом, который хорошо известен всем проверяющим и надзорным органам. И раз они предпочли не замечать, то находились с руководством компании во вполне доверительных отношениях. Мы - не замечаем, вы - нас благодарите. Все честно.

Дело здесь даже не в коррупции, которая, конечно, носит полностью системный характер. Дело в самом характере хозяйственной деятельности, которая стала нормой для современной России - хищническое разграбление всех доступных ресурсов. Нет никакого рационального смысла строить качественные и соответствующие нормативам сооружения, если вы пришли просто ограбить эту территорию и двинуться дальше. В нынешней России вся экономика построена по принципу "выжженной земли". Что совершенно неудивительно, так как нынешние - идейные потомки гитлеровцев, претворяющие в жизнь план "Ост" с опережением графика. Раз так - то не может же власть наказывать саму себя. Найдут крайнего, на которого спишут все текущие грехи, на чем все и закончится. Причем накажут не за то, что сделал, а за то, что попался. После чего всё продолжится, как и раньше. 15 погибших спишут в расход - неизбежные потери в ожесточенной войне с народом. И так - до следующего прорыва, пожара или взрыва.

Алексей Карнаухов

Выяснили, что рухнувшую дамбу в Красноярском крае построил спонсор «Единой России». Подробности в телеграмм канале ЦАП: tlgg.ru/APCyabloko

Деньги от золотодобывающей компании (даже небольшая сумма) могли быть платой за бездействие местных властей. В условиях мафиозного государства жизнь человека ничего не стоит. С помощью пожертвований компании получают лояльность властей, а затраты окупаются господрядами или, скажем, отсутствием проверок. Так действует коррупционная система в России, и из-за неё гибнут люди. Сочувствую всем родственникам погибших.

Галина Тер-Микаэлян

Замнут дело, как замяли затопление Крымска, когда ради спасения хранилища Роснефти сбросили ночью воду на город и погубили десятки спящих людей. И мы тоже скоро о них забудем, занятые более важными вопросами - например, обсуждая, сошелся ли Джигарханян с женой, или как Пугачева сумела сохранить свои яйцеклетки.