СМИ: на военных учениях, которыми руководил Путин, произошёл сбой

Во время учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", финальным этапом которых17 октября руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к министерству обороны России.

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два, как было запланировано и объявлено на брифинге 14 октября. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, рассказали источники издания.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, считает один из собеседников газеты. В Минобороны не ответили на запрос "Ведомостей".

Атомный подводный крейсер "Рязань" остается на вооружении с 1977 года, тогда как остальные подводные лодки этого типа утилизированы или ждут утилизации, добавляют "Ведомости". Осечки с баллистической ракетой советского производства Р-29Р также возможны, поскольку она находится на вооружении уже более 40 лет. Как рассказал источник, близкий к Главному штабу ВМФ, пуски этих ракет во время учений необходимы для продления их ресурса, который уже исчерпан.

Всего в ходе учений "Гром-2019" военные должны были выполнить 16 пусков крылатых и баллистических ракет. Помимо подлодок, также были задействованы корабли, дальние бомбардировщики, комплексы "Ярс" и "Искандер".