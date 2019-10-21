В Хабаровске росгвардеец умер во время экзамена на краповый берет

Боец Росгвардии из Улан-Удэ умер в Хабаровске во время сдачи экзамена на краповый берет - высшая форма отличия для сотрудников ведомства. В регионе проходили сборы сотрудников ведомства со всего Дальневосточного федерального округа. Официальный представитель структуры Валерий Грибакин заявил о начале служебного расследования. Он отметил, что родственникам бойца будет оказана помощь.



По информации издания dvhab.ru, боец получил травму во время соревнований, его госпитализировали, однако врачи не смогли ему помочь. Источник утверждает, что сотрудник Росгвардии дошел до этапа единоборств, где ему "проломили череп", после чего он впал в кому и умер. В ведомстве уточнили, что боец имел опыт работы в "горячих точках".

Краповый берет в спецподразделениях войск национальной гвардии России присваивается в порядке прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости.