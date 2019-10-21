В Тюмени власти запретили митинг "молитва памяти" о жертвах репрессий

Чиновники администрации Тюмени отказались согласовать митинг в память жертв репрессий советского периода из-за отсутствия "почасового плана" мероприятия. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на организатора акции Дарью Петрунину.



Активистка планировала провести 30 октября "молитву памяти" жертвам репрессий в форме митинга с количеством участников до 30 человек в центре города. После подачи уведомления о проведении акции Петрунину вызвали в полицию, где спрашивали о её отношении к "последним событиям в стране и оппозиции". Кроме того, ей рекомендовали обратиться в МВД в случае, если оппозиция "пожелает примкнуть" к ней или будет "оказывать давление" на неё. Позже в администрации города ей заявили, что тему акции могут неверно истолковать.

По мнению чиновников, которые беседовали с Петруниной, люди, прочитав анонс акции могут подумать, что речь идет о репрессиях в современной России. Активистка считает отказ чиновников противозаконным и настаивает, что планировала провести не политическую, а общественно-историческую акцию. В итоге Петрунина решила вообще отказаться от идеи митинга.



Российский закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и местный регламент Тюменской области не содержат требования направлять с уведомлением об акции почасовой план проведения мероприятия.

30 октября – день памяти жертв политических репрессий в России. Официально дата установлена в 1991 году по решению Верховного Совета.