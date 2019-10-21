Штирлиц и Преображенский названы лучшими политиками среди киногероев

Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" и профессор Преображенский из "Собачьего сердца" наиболее соответствуют представлениям россиян об идеальном политическом лидере. Опрос провели ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры. Социологи просили назвать качества, необходимые для политиков и киногероев.

Свои предпочтения россияне отдали следующим персонажам:

Штирлиц – 20%

Профессор Преображенский – 12%

Данила Багров ("Брат") – 11%

Мария Швецова ("Тайны следствия") – 11%

Екатерина Тихомирова ("Москва слезам не верит") – 9%

Валерий Харламов ("Легенда № 17") – 6%

Семен Горбунков ("Бриллиантовая рука") – 4%

Саша Белый ("Бригада") – 4%

Штирлиц пользуется большей поддержкой у женщин и россиян среднего и старшего (свыше 60 лет) возраста, профессор Преображенский более популярен в возрастных группах от 35 до 59 лет, а также в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. У респондентов 18–34 лет лидируют Данила Багров и Саша Белый, отмечают "Ведомости".

Штирлиц и профессор Преображенский – узнаваемые герои, хотя кинематографический опыт разных поколений сейчас сильно различается, говорит политолог Михаил Виноградов: "Выбор Преображенского не очень удачен: с одной стороны, он символ интеллигентности и правды на фоне хаоса и абсурда, с другой – это крайне экстремальный экспериментатор без этических берегов и в этом смысле фигура, опасная для всех слоев общества".

Среди наиболее важных для политического лидера качеств опрошенные назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).

Опрос проводился к 20-летию аналогичного социологического исследования ВЦИОМа и РОМИРа, опубликованного в мае 1999 года в еженедельнике "Коммерсантъ-Власть". Тогда россиян спросили, за кого из киногероев они бы проголосовали на ближайших президентских выборах. Лидерами по версии ВЦИОМа стали Петр I (19%), Глеб Жеглов, маршал Жуков (оба – 13%) и Штирлиц (10%), по версии РОМИРа – Жуков (34,8%), Штирлиц (14,1%) и Жеглов (10%).