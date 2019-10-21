В Риге открывается XIII фестиваль независимого кино "Артдокфест"

21 октября, в Риге открывается XIII фестиваль независимого документального кино "Артдокфест". Он пройдёт в рамках Международного Рижского кинофестиваля.

В нынешнем году вся конкурсная программа "Артдокфеста" будет показана в Латвии. Здесь же 26 сентября объявят победителей, которых из 21 картины выберет международное жюри. В его состав вошли журналист медиа-корпорации Deutsche Welle Жанна Немцова, украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер Роман Балаян и латвийский киновед Абрам Клецкин. ​"С прошлого года ArtDocFest/Riga – это не только программа документальных фильмов, но и полноценный конкурсный показ Рижского Международного кинофестиваля", – сообщают его кураторы, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский и программный директор Виктория Белопольская.

"Переселение самого престижного российского конкурса документального кино за пределы России было нашим ответом на политику Кремля, направленную на уничтожение основных принципов демократии в стране". За прошедший год ситуация в России только ухудшилась,​ заявляют кураторы "Артдокфеста"​, подчёркивая, что следующий шаг для них – организация полного конкурсного цикла в столице Латвии.

Ни один фильм конкурсного показа не демонстрировался ни в Латвии, ни в России, напоминают кураторы. В конкурсную программу входят, в том числе, картины, которые в России показать невозможно из соображений цензуры или бюрократии, угрозы срыва показа либо риска для безопасности авторов или героев фильмов. ​"Рига для нас – "остров свободы", где мы гарантированно защищаем конкурсную программу от внешних факторов, – сказал Радио Свобода Виталий Манский, – Фестиваль без конкурсной программы не существует. Чтобы Артдокфест не рухнул, мы приняли непростое решение вывести конкурс из России. К нам в Ригу приезжают все до единого авторы".

Манский отметил, что есть немало авторов, в Россию не въездных, в одностороннем или двустороннем порядке. "Сергей Лозница, который привозит к нам картину "Государственные похороны" о прощании с Иосифом Сталиным в 1953 году в Москве, после начала войны и аннексии Крыма никогда не въезжал в Россию. И для нас важно, чтобы режиссер представлял премьеру своей картины, вступал в коммуникацию с аудиторией", – говорит Манский.

В рамках XIII фестиваля "Артдокфест" запланированы также круглые столы и дискуссии, в ходе которпых которых создатели фильмов и эксперты обсудят с широким кругом интересующихся актуальные для отрасли темы.

Радио Свобода традиционно сотрудничает в фестивалем "Артдокфест". В этом году в фестивальных показах, которые пройдут в Москве и Петербурге в начале декабря - представление новых работ авторов нашего проекта документального кино "Признаки жизни".