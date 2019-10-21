Военная пенсионерка из Сибири попросила помощи у жителей Америки

Бывшая сотрудница Глуховской дивизии ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области записала и выложила в соцсети видеообращение с просьбой о помощи. По словам 56-летней Натальи Мардиевой, они с 26-летним сыном оказались бездомными после того, как Министерство обороны России в конце августа выселило их из комнаты, признанной служебным жильем. Там она прожила более 30 лет.



"Я, гражданин великой страны, бомж великой страны Российская Федерация, прошу неравнодушных людей из Америки, Германии, Англии и так далее: помогите, пожалуйста, финансово, в приобретении хоть какого-нибудь жилья, хоть какой-нибудь крыши над головой", – просит Наталья Мардиева.

Мардиева сообщила корреспонденту Сибирь.Реалии, что пыталась обращаться в различные структуры, занимающиеся соцподдержой, но везде получила отказ. После того, как приставы потребовали освободить комнату в поселке "Гвардейский", ее сначала приютили знакомые, сейчас она живет в летнем дачном домике.

Выбор в качестве адресатов видеообращения жителей западных стран пенсионерка объясняет низким уровнем жизни россиян, которым "свои бы семьи прокормить". Она мечтает купить небольшую комнату, а если останутся деньги от возможных пожертвований, обещает отдать их на благотворительность.

Наталья Мардиева более 10 лет отработала в офицерской столовой. Когда в конце 90-х практически перестали платить зарплату, вынуждена была уйти из военной части и устроиться на работу в городе. За двадцать с лишним лет, прошедших после увольнения из части, ей ни разу не сообщали, что она незаконно занимает эту жилплощадь. Однако этим летом ее с сыном выселили из комнаты по заочному решению суда.



Суды Новосибирска уже вынесли десятки решений о выселении бывших военнослужащих и членов их семей из квартир в посёлке "Гвардейский". Ранее военным выдавали ордера на квартиры, но затем ведомство якобы задним числом, не поставив жильцов в известность, изменило статус жилья на служебное. Потеря жилья грозит 155 семьям. Военные провели уже не одну акцию протеста, но Министерство обороны не обсуждает ситуацию с пенсионерами.