Северная Македония объявила о досрочных выборах в парламент

Досрочные выборы в парламент Северной Македонии состоятся 12 апреля следующего года. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев. Такое решение было принято после того, как Брюссель отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, так как странам необходимо выполнить ряд требований для соответствия стандартам Евросоюза.

Ранее вопреки сопротивлению оппонентов Заев достиг соглашения с Грецией, в составе которой есть историческая область Македония. В итоге Республики Македония официально сменила название на Северную Македонию. Греция перестала блокировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Однако это сделали Франция, Дания и Нидерланды. Представители этих стран сочли, что реформы правовой системы и административного управления в Северной Македонии и Албании проведены в недостаточном объёме. Ряд представителей Евросоюза назвали такое решение ошибкой.

Северная Македония и Албания остаются официальными кандидатами в члены ЕС. Переговоры о вступлении также ведутся с Черногорией и Сербией.